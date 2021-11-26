ФСБ ликвидировала двух вооруженных бандитов в Карачаево-Черкесии
Режим контртеррористической операции (КТО) ввели в Карачаево-Черкесии из-за двух обнаруженных вооруженных бандитов, боевиков ликвидировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по региону.
Отмечается, что силовики обнаружили бандитов в горно-лесистой местности республики в ходе «комплекса оперативно-разыскных мероприятий, связанных с поиском лиц, вынашивающих намерение совершить преступления террористической направленности».
«В целях обеспечения безопасности граждан, недопущения совершения бандитами террористических акций <...> по Карачаево-Черкесской Республике с 08:56 мск 26 ноября 2021 года принято решение о проведении контртеррористической операции», — подчеркнули в УФСБ.
Позже в спецслужбе заявили о ликвидации бандитов. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информцентр Национального антитеррористического комитета (НАК), боевиков обнаружили на одном из участков горно-лесистой местности. Силовики предложили им сложить оружие и сдаться, однако бандиты открыли огонь, и в результате перестрелки были нейтрализованы, отмечает RT.
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