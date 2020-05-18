Forbes назвал самые недооцененные города России

Ранее НСН писала, что Москву назвали самым заботливым городом России. Соответствующий рейтинг был составлен порталом «ТурСтат» и приурочен ко Всемирному дню социальной работы. На второй строчке расположился Екатеринбург, замыкают тройку лидеров сразу два города – Казань и Нижний Новгород. Также в топ-10, среди прочих, вошли Санкт-Петербург, Калининград, Новосибирск и Красноярск.

Отметим, в рамках опроса у респондентов выясняли, в каком городе России лучшие социальные услуги. А также где лучше всего проводится социальная работа.

