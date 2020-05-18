Forbes назвал самые недооцененные города России
Издание Forbes представило список российских городов, оказавшихся «в тени» Москвы и Санкт-Петербурга. Автор публикации Джаред Ранахан отмечает, что первое место рейтинга досталось Екатеринбургу. Главная достопримечательность "третьей столицы России", по мнению автора, — это богатое культурное наследие. Кроме того, в список попали Мурманск, где можно увидеть северное сияние. Элиста, большинство населения которой буддисты. Также в рейтинг вошел Псков — как идеальное место для всех, кто интересуется древнерусской историей. И, наконец, замыкает топ-5 Хабаровск, в котором идеально прогуляться по набережной вдоль Амура летом, подчеркивает Ura.ru.
Ранее НСН писала, что Москву назвали самым заботливым городом России. Соответствующий рейтинг был составлен порталом «ТурСтат» и приурочен ко Всемирному дню социальной работы. На второй строчке расположился Екатеринбург, замыкают тройку лидеров сразу два города – Казань и Нижний Новгород. Также в топ-10, среди прочих, вошли Санкт-Петербург, Калининград, Новосибирск и Красноярск.
Отметим, в рамках опроса у респондентов выясняли, в каком городе России лучшие социальные услуги. А также где лучше всего проводится социальная работа.
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