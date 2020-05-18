Forbes назвал самые недооцененные города России

Издание Forbes представило список российских городов, оказавшихся «в тени» Москвы и Санкт-Петербурга. Автор публикации Джаред Ранахан отмечает, что первое место рейтинга досталось Екатеринбургу. Главная достопримечательность "третьей столицы России", по мнению автора, — это богатое культурное наследие. Кроме того, в список попали Мурманск, где можно увидеть северное сияние. Элиста, большинство населения которой буддисты. Также в рейтинг вошел Псков — как идеальное место для всех, кто интересуется древнерусской историей. И, наконец, замыкает топ-5 Хабаровск, в котором идеально прогуляться по набережной вдоль Амура летом, подчеркивает Ura.ru.

Представлен список самых экологически чистых городов мира

Ранее НСН писала, что Москву назвали самым заботливым городом России. Соответствующий рейтинг был составлен порталом «ТурСтат» и приурочен ко Всемирному дню социальной работы. На второй строчке расположился Екатеринбург, замыкают тройку лидеров сразу два города – Казань и Нижний Новгород. Также в топ-10, среди прочих, вошли Санкт-Петербург, Калининград, Новосибирск и Красноярск.

Отметим, в рамках опроса у респондентов выясняли, в каком городе России лучшие социальные услуги. А также где лучше всего проводится социальная работа.

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Фото: ekaterinburg-eparhia.ru
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