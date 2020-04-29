Представлен список самых экологически чистых городов мира

Эксперты перечислили самые зеленые и экологически чистые города мира. Как отмечает Lonely Planet. лидером рейтинга стала Вена. Аналитики отмечают, что в городе большое количество парков и зон отдыха. Помимо этого, у половины местных жителей есть годовой проездной на общественный транспорт – они отказались от использования личных авто, чтобы сократить вредные выбросы.

На второй строчке расположился Мюнхен, где также много зеленых зон и присутствует развитая система общественного транспорта. Замыкает тройку лидеров Берлин.

Помимо этого, в топ-5 вошли Мадрид и Сан-Паулу. А далее в списке самых экологически чистых городов мира расположились Манчестер, Лиссабон, Сингапур, Амстердам и Вашингтон.