Представлен список самых экологически чистых городов мира
Эксперты перечислили самые зеленые и экологически чистые города мира. Как отмечает Lonely Planet. лидером рейтинга стала Вена. Аналитики отмечают, что в городе большое количество парков и зон отдыха. Помимо этого, у половины местных жителей есть годовой проездной на общественный транспорт – они отказались от использования личных авто, чтобы сократить вредные выбросы.
На второй строчке расположился Мюнхен, где также много зеленых зон и присутствует развитая система общественного транспорта. Замыкает тройку лидеров Берлин.
Помимо этого, в топ-5 вошли Мадрид и Сан-Паулу. А далее в списке самых экологически чистых городов мира расположились Манчестер, Лиссабон, Сингапур, Амстердам и Вашингтон.
Ранее НСН писала, что главный показатель хорошей экологической обстановки — это чистый воздух. Так считает чуть более половины (51%) россиян. Об этом говорят данные опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ. Чаще других такой ответ выбирали жители российских городов-миллионников, а также респонденты старше 45 лет, подчеркивает RT.
При этом, 19% опрошенных уверены в том, что главное — чистая вода. 17% заявили о чистоте окружающей среды, в частности на улицах городов, а 10% участников опроса назвали главным показателем хорошей экологической обстановки отсутствие мусорных свалок. А для 6% респондентов им является возможность приобретать натуральные и качественные продукты.
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