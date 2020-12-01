Флагманский центр «Мои документы» появится в ТРЦ «Щелковский»

МФЦ оборудуют криптобиокабинами, что позволит получать в нем заграничные паспорта нового поколения. Кроме того, предполагается, что популярностью будет пользоваться услуга регистрации транспортных средств - вблизи находятся восемь автосалонов.

Это будет четвертый флагманский центр «Мои документы» в Москве.

