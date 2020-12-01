Флагманский центр «Мои документы» появится в ТРЦ «Щелковский»

В ТРЦ «Щелковский» на востоке Москвы откроется новый флагманский центр «Мои документы» с ЗАГСом. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

МФЦ расположится на четвертом этаже торгового центра. Его площадь составит около 2,5 тысяч квадратных метров. Для посетителей будут открыты 84 окна приема, а также дополнительные сервисы: медицинский кабинет, туристическое бюро, фотоателье, зона общественного питания и отдыха.

Почти 2 тысячи самозанятых зарегистрировались на портале поставщиков

МФЦ оборудуют криптобиокабинами, что позволит получать в нем заграничные паспорта нового поколения. Кроме того, предполагается, что популярностью будет пользоваться услуга регистрации транспортных средств - вблизи находятся восемь автосалонов.

Это будет четвертый флагманский центр «Мои документы» в Москве.

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Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Евгений Самарин
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