Ежегодный фестиваль автоспорта пройдет в Москве 7 и 8 сентября
Ежегодный Фестиваль технических видов спорта по традиции состоится в День города в российской столице. Его уже в шестой раз проведут на базе Центра технических видов спорта в парке на юго-востоке Москвы в районе Печатники. В этом голу мероприятие будет проходить 7 и 8 сентября при поддержке столичного департамента спорта и Российской автомобильной федерации.
Как обещают организаторы, насыщенная спортивная программа привлечёт любителей высоких скоростей и спортивной техники. Любой посетитель получит возможность, при желании, принять участие в дрифт турнире «Гонка за Москву», призовой фонд соревнований составит один миллион рублей. Также желающие смогут попытаться обогнать пилота Формулы 1 Сергея Сироткина в картинг заезде. Отдельная программа подготовлена для детей.
Будет также проведен розыгрыш мест на гоночное такси на боевом MitJet L2, который принимает участие в Российской Серии Кольцевых Гонок в классе «СпортпрототипCN». На некоторые мероприятия в рамках Фестиваля технических видов спорта необходимо предварительно пройти регистрацию.
В программу Фестиваля также включен финал московского региона Академии СМП 4Т Сергея Сироткина. Победители и призёры состязания отправятся на Гранд-Финал в Сочи. Главным призом сезона станет шасси BR Engineering и участие в официальных соревнованиях по картингу в 2025 году. Впервые в рамках Фестиваля также заявлены соревнования на Кубок Москвы по BMX (Bicycle Moto Cross) – одному из самых зрелищных видов велосипедного спорта.
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