Ежегодный фестиваль автоспорта пройдет в Москве 7 и 8 сентября

Ежегодный Фестиваль технических видов спорта по традиции состоится в День города в российской столице. Его уже в шестой раз проведут на базе Центра технических видов спорта в парке на юго-востоке Москвы в районе Печатники. В этом голу мероприятие будет проходить 7 и 8 сентября при поддержке столичного департамента спорта и Российской автомобильной федерации.

Как обещают организаторы, насыщенная спортивная программа привлечёт любителей высоких скоростей и спортивной техники. Любой посетитель получит возможность, при желании, принять участие в дрифт турнире «Гонка за Москву», призовой фонд соревнований составит один миллион рублей. Также желающие смогут попытаться обогнать пилота Формулы 1 Сергея Сироткина в картинг заезде. Отдельная программа подготовлена для детей.