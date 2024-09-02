На форуме-фестивале «Москва 2030» прошел день «Экономка Москвы для студентов»

В рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» прошел день «Экономика Москвы для студентов». Мероприятие организовал Комплекс экономической политики столицы.

Отмечается, что в событии приняли участие студенты экономических специальностей двенадцати ведущих вузов Москвы. Оно началось с пленарной сессии «Экономика: сегодня и завтра». Во время заседания были затронуты вопросы текущей ситуацию в экономике столицы и России.

Заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева напомнила, что столичная экономика занимает ведущее место в мире благодаря системной работе по ее диверсификации, развитию финансового сектора и повышению привлекательности столицы для инвесторов.

«Экономика Москвы растет интенсивнее, чем в целом по стране. За пять лет рост ВРП столицы превысил общероссийские темпы более чем в два раза, объем привлекаемых городом инвестиций вырос в два раза. Сегодня на столицу приходится около 20% всех инвестиций страны. Экономика Москвы будущего – продолжающийся рост высокотехнологичных отраслей, развитие импортозамещающих технологий, повышение доли высококвалифицированных кадров на рынке труда», - сказала она.

Директор Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников в ходе мероприятия рассказал о том, что ждет экономику России. Он напомнил, что рынки труда развиваются в регионах. К тому же, растет инвестиционная деятельность во всех отраслях, повышается роль малого бизнеса и активно развиваются информационные технологии.

«Сохранение внешнего давления дает фору отечественным компаниям, которые используют момент, чтобы не только занять долю российского рынка, но и перейти к экспорту», – добавил Матовников.

При этом, по словам вице-президента по стратегии и инновациям МТС, основателя и гендиректора компании Future Crew Евгения Черешнева, сегодня развитие технологий и цифровизация являются одними из важных задач экономики России.

«Одна из главных задач сектора высоких технологий страны сегодня – работа на опережение. Нам нужно заниматься не только импортозамещением, но и создавать принципиально новые продукты, которые будут востребованы на международном рынке. Они должны либо не иметь зарубежных аналогов, либо кратно превосходить их. В таких условиях на ИТ-рынке наиболее ценными будут специалисты, способные создавать то, чего нет», – объяснил он.

Во второй части мероприятия состоялся образовательный интенсив «Навыки успешного трудоустройства». На нем учащиеся вузов Москвы смогли получить советы по составлению резюме и прохождению собеседований.

Студенты также приняли участие в интеллектуальной игре «Экономические дебаты», на которых они решали экономические задачи. Их выступление оценили замминистра экономического развития России Полина Крючкова, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН Александр Широв, заммэра Москвы Мария Багреева и замруководителя ФНС Светлана Бондарчук.

Победила команда Российского экономического университета им. Плеханова. Второе и третье места заняли студенты из Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России и НИУ «Высшая школа экономики».