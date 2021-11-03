Ещё два региона продлили период нерабочих дней

Ещё два субъекта федерации решили продлить период нерабочих дней. Это Челябинская и Курская области. Власти первого региона продлевают такой режим до 12 ноября включительно. В Челябинской области с конца октября суточная статистика по заражению коронавирусом впервые превысила 500 случаев.

По данным областного министерства здравоохранения, в общей сложности с начала пандемии в регионе было идентифицировано 112 311 случаев заражения. Выздоровела почти 91 тысяча пациентов с COVID-19.

На то же срок до 12 ноября продлил нерабочие дни и губернатор Курской области Роман Старовойт. При этом он отметил некоторую стабилизацию эпидемиологической ситуации в своём регионе.

