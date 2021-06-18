Еще в двух районах Крыма ввели режим ЧС
Власти Крыма приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации из-за сильных ливней в Феодосии и Кировском районе республики. Об этом сообщил советник главы региона Олег Крючков.
«Режим ЧС регионального масштаба ввели в Феодосии, Кировском районе», — цитирует Крючкова РИА Новости.
Отмечается, что решение было принято на заседании оперативного штаба.
Ранее в пятницу режим ЧС был объявлен на территории Ялты, въезд в город закрыт в целях безопасности, пишет журнал «Профиль». В четверг режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Керчи, напоминает «Свободная пресса».
Из-за мощных ливневых дождей в Крыму, начавшихся в ночь на 17 июня, подтопило восточный и южный берега полуострова. За несколько дней в регионе выпало две месячных нормы осадков, отмечает МИР 24. Сообщается об одном погибшем во время наводнения: в Ялте мужчину 1995 года рождения унесло потоком воды, пишет Ura.ru.
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