Еще в двух районах Крыма ввели режим ЧС

«Режим ЧС регионального масштаба ввели в Феодосии, Кировском районе», — цитирует Крючкова РИА Новости.

Отмечается, что решение было принято на заседании оперативного штаба.

Ранее в пятницу режим ЧС был объявлен на территории Ялты, въезд в город закрыт в целях безопасности, пишет журнал «Профиль». В четверг режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Керчи, напоминает «Свободная пресса».

Из-за мощных ливневых дождей в Крыму, начавшихся в ночь на 17 июня, подтопило восточный и южный берега полуострова. За несколько дней в регионе выпало две месячных нормы осадков, отмечает МИР 24. Сообщается об одном погибшем во время наводнения: в Ялте мужчину 1995 года рождения унесло потоком воды, пишет Ura.ru.



