Один человек погиб в результате наводнения в Ялте
Один человек погиб в результате подтоплений, которые возникли в Ялте из-за прошедших в пятницу ливней. Об этом сообщил журналистам советник главы Крыма Олег Крючков.
Отмечается, что погибший — мужчина 1995 года рождения, его унесло потоком.
Ранее стало известно, что из-за подтопления в Ялте пострадали восемь человек, напоминает RT.
В ночь на пятницу в Крыму прошли мощные ливни. На востоке полуострова выпало почти две месячные нормы осадков, более 300 домов оказались подтоплены, отмечает телеканал «360». В Ялте выпало более 135 мм осадков, дожди спровоцировали выход двух рек из берегов. Кроме того, в МЧС зафиксировали сход грязевой сели на Южнобережном шоссе и подтопление частных домовладений, сообщает Ura.ru. Власти Ялты объявили режим чрезвычайной ситуации и закрыли въезд в город, отмечает «Свободная пресса».
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