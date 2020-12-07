Ещё один российский регион объявил 31 декабря выходным днём

Решение объявить 31 декабря выходным днём принял губернатор Костромской области Сергей Ситников. При этом, по его словам, жителям региона придётся выйти на работу в суббота, 26 числа, пишет РИА Новости.

Ранее в Кремле заявили, что регионы России смогут самостоятельно объявлять последний день года выходным, сообщает Ura.ru. Этим правом уже воспользовались власти Белгородской, Курской и Владимирская областей, а также Крыма, Ставропольского края и Татарстана.