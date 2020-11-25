Энергоснабжение Владивостока полностью восстановлено

Ремонтные работы на повреждённой ЛЭП велись круглосуточно, энергетики демонтировали упавшие и установили три новые опоры, заменили провод, траверсы и изоляторы, передает RT.

Восстановительные работы еще продолжаются в других населенных пунктах Приморья, которые также пострадали от циклона.



