Энергоснабжение Владивостока полностью восстановлено
В компании «РусГидро» сообщили, что энергоснабжение Владивостока полностью восстановлено, об этом говорится на сайте компании.
Отмечается, что в среду специалисты обеспечили энергоснабжением Первомайский район Владивостока. В результате электричество получили все районы приморской столицы.
Ремонтные работы на повреждённой ЛЭП велись круглосуточно, энергетики демонтировали упавшие и установили три новые опоры, заменили провод, траверсы и изоляторы, передает RT.
Восстановительные работы еще продолжаются в других населенных пунктах Приморья, которые также пострадали от циклона.
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