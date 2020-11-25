Энергоснабжение Владивостока полностью восстановлено

В компании «РусГидро» сообщили, что энергоснабжение Владивостока полностью восстановлено, об этом говорится на сайте компании.

Отмечается, что в среду специалисты обеспечили энергоснабжением Первомайский район Владивостока. В результате электричество получили все районы приморской столицы.

Власти Приморья оценили ущерб от циклона

Ремонтные работы на повреждённой ЛЭП велись круглосуточно, энергетики демонтировали упавшие и установили три новые опоры, заменили провод, траверсы и изоляторы, передает RT.

Восстановительные работы еще продолжаются в других населенных пунктах Приморья, которые также пострадали от циклона.


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ФОТО: РИА Новости
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