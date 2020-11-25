Власти Приморья оценили ущерб от циклона

Правительство Приморского края заявило, что ущерб от прошедшего циклона составляет более 250 миллионов рублей, но сумма будет еще расти.

По словам первого вице-губернатора Веры Щербина, больше всего при этом пострадали люди, жители некоторых районов до сих пор остаются без тепла и света, передает РИА Новости.

Ликвидация последствий непогоды в крае продолжается.