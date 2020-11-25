Власти Приморья оценили ущерб от циклона
Правительство Приморского края заявило, что ущерб от прошедшего циклона составляет более 250 миллионов рублей, но сумма будет еще расти.
По словам первого вице-губернатора Веры Щербина, больше всего при этом пострадали люди, жители некоторых районов до сих пор остаются без тепла и света, передает РИА Новости.
Ликвидация последствий непогоды в крае продолжается.
Ранее правительство РФ выделило Приморью средств и материальных ресурсов на 700 миллионов рублей для ликвидации последствий снежного циклона. Из-за циклона на прошлой неделе в Приморье был введен режим ЧС.
Жители остались без света, тепла и воды. Во Владивостоке ледяной дождь сковал машины, деревья и провода. В городе было множество поваленных деревьев и столбов. Также из-за аварий возникли проблемы с сотовой связью.
Между тем, прокуратура внесла представление мэру Владивостока Олегу Гуменюку за недостаточное количество техники и ресурсов на устранении последствий снежного циклона, сообщает RT.
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