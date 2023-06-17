Электроснабжение в Севастополе возобновили после сбоя автоматики

«Запитали всех. По резервной линии прошли», — заявил чиновник в своем Telegram-канале.

Горлов подчеркнул, что компания «Севэнерго» подключила основных абонентов. По словам и.о. замгубернатора, в городе также наблюдались перебои с водоснабжением: некоторые гидроузлы были отключены.

«Сейчас снабжение восстановили, давление в норме», — подчеркнул чиновник.

По данным «Севэнерго», ранее в Севастополе произошло отключение в сетях 110 кВ из-за повреждения оборудования на местной ТЭЦ.

