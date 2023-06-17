Электроснабжение в Севастополе возобновили после сбоя автоматики
Подачу электроэнергии абонентам в Севастополе полностью восстановили после сбоя автоматики на подстанции. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора города Евгений Горлов.
«Запитали всех. По резервной линии прошли», — заявил чиновник в своем Telegram-канале.
Горлов подчеркнул, что компания «Севэнерго» подключила основных абонентов. По словам и.о. замгубернатора, в городе также наблюдались перебои с водоснабжением: некоторые гидроузлы были отключены.
«Сейчас снабжение восстановили, давление в норме», — подчеркнул чиновник.
По данным «Севэнерго», ранее в Севастополе произошло отключение в сетях 110 кВ из-за повреждения оборудования на местной ТЭЦ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru