Электроснабжение в двух районах Екатеринбурга восстановлено

Специалисты восстановили электроснабжение в Центральном и Юго-Западном районах Екатеринбурга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «Россети Урал».

Несколько районов Екатеринбурга остались без электричества

Ранее стало известно, что два района уральской столицы остались без электроснабжения, электричество пропало в небоскребе «Высоцкий», здании Свердловского областного суда, офисах банков, перестали работать светофоры.

«В 11:42 (9:42 мск) энергетики восстановили электроснабжение Юго-Западного района по резервным схемам. В 12:13 (10:13 мск) специалисты "Россети Урал" полностью запитали обесточенные из-за инцидента районы города», — подчеркнули в пресс-службе.

Как уточнили в компании, специалисты зафиксировали технологическое нарушение на кабельно-воздушной линии 110 кВ «Петрищевская-Ясная», в результате были обесточены два центра питания, обеспечивающие электроснабжение Юго-Западного района и части центра Екатеринбурга. Причины инцидента пока не известны.

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ФОТО: РИА Новости
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