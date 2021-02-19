Движение по Крымскому мосту восстановлено
Движение автомобилей по Крымскому мосту в направлении материковой части России восстановлено. Об этом сообщили в МСЧ РФ.
При этом в направлении полуострова из-за перекрытия моста образовались пробки длиной в 1 км.
Ранее управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» сообщило о прекращении движения по автомобильной части Крымского моста из-за плохих погодных условий. В районе была плохая видимость из-за сильного снега и сильного бокового ветра, передает РИА ФАН.
Мост закрыли для автомобилистов с 6.00 пятницы. Это произошло впервые со времени ввода объекта в эксплуатацию.
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