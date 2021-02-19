Движение по Крымскому мосту восстановлено

Ранее управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» сообщило о прекращении движения по автомобильной части Крымского моста из-за плохих погодных условий. В районе была плохая видимость из-за сильного снега и сильного бокового ветра, передает РИА ФАН.

Мост закрыли для автомобилистов с 6.00 пятницы. Это произошло впервые со времени ввода объекта в эксплуатацию.

