Движение по Крымскому мосту восстановлено

Движение автомобилей по Крымскому мосту в направлении материковой части России восстановлено. Об этом сообщили в МСЧ РФ.

При этом в направлении полуострова из-за перекрытия моста образовались пробки длиной в 1 км.

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Ранее управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» сообщило о прекращении движения по автомобильной части Крымского моста из-за плохих погодных условий. В районе была плохая видимость из-за сильного снега и сильного бокового ветра, передает РИА ФАН.

Мост закрыли для автомобилистов с 6.00 пятницы. Это произошло впервые со времени ввода объекта в эксплуатацию.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Крымский Мост
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