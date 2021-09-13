Экстренное предупреждение о грозе и ветре распространили в Москве

В течение ночи температура воздуха в столице и области понизится сразу на 10 градусов с отметок +20 +22 °C.

Ранее до 6 часов утра в регионе был объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с туманом и ветром.

В МЧС рекомендуют водителям в непогоду снизить скорость и избегать резких перестроений, пешеходам - обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции, также не укрываться под деревьями.

