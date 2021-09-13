Экстренное предупреждение о грозе и ветре распространили в Москве

МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе и усилении ветра в столичном регионе до конца суток. Как сообщает московский главк чрезвычайного ведомства, тревожный прогноз даёт Росгидромет.

В течение ближайших нескольких часов в мегаполисе и пригороде ожидается дождь с грозовыми явлениями. Ветер в порывах усилится до 16 метров в секунду.

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В течение ночи температура воздуха в столице и области понизится сразу на 10 градусов с отметок +20 +22 °C.

Ранее до 6 часов утра в регионе был объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с туманом и ветром.

В МЧС рекомендуют водителям в непогоду снизить скорость и избегать резких перестроений, пешеходам - обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции, также не укрываться под деревьями.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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