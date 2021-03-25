Эксперт заявил, что ковидные ограничения в Москве могут снять к середине лета
Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, сообщает РИА Новости.
По его словам, стабильное снижение случаев заболевания, а также активная вакцинация могут способствовать тому, что в Москве ограничения из-за COVID-19 могут снять к середине лета.
Ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что большую часть ковидных ограничений в России могут снять к осени, сообщает RT. По её словам, для победы над коронавирусом в стране должна пройти массовая вакцинация.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru