Эксперт заявил, что ковидные ограничения в Москве могут снять к середине лета

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, сообщает РИА Новости.

По его словам, стабильное снижение случаев заболевания, а также активная вакцинация могут способствовать тому, что в Москве ограничения из-за COVID-19 могут снять к середине лета.

Ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что большую часть ковидных ограничений в России могут снять к осени, сообщает RT. По её словам, для победы над коронавирусом в стране должна пройти массовая вакцинация.