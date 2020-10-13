Эксперт РАНХиГС назвал оптимальное количество банковских карт
Оптимально иметь две-три банковские карты на случай непредвиденной ситуации одной из них, заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.
Он напомнил, что карту могут заблокировать, она размагнитится или могут возникнуть другие сложности, к которым нужно быть готовым.
«Помните, в стародавние времена не рекомендовалось все деньги держать в одном кошельке. Потому что вы можете его потерять и остаться ни с чем», - сказал он в эфире «Радио 1».
При этом эксперт призвал не распыляться и не оформлять 4-6 карт, так как их держатель потеряет концентрацию, замучается пополнять карты и держать их в порядке.
Твердохлеб уточнил, что лучше всего держать карты разных платежных систем.
Ранее эксперты рассказали, какую финансовую стратегию следует выбрать во время кризиса.
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