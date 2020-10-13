Эксперт РАНХиГС назвал оптимальное количество банковских карт

«Помните, в стародавние времена не рекомендовалось все деньги держать в одном кошельке. Потому что вы можете его потерять и остаться ни с чем», - сказал он в эфире «Радио 1».

При этом эксперт призвал не распыляться и не оформлять 4-6 карт, так как их держатель потеряет концентрацию, замучается пополнять карты и держать их в порядке.

Твердохлеб уточнил, что лучше всего держать карты разных платежных систем.

Ранее эксперты рассказали, какую финансовую стратегию следует выбрать во время кризиса.

