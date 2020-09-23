Эксперт по недвижимости объяснил популярность микроквартир

Он добавил, что в микроквартире нарушены все санитарные нормы, так как на человека положено минимум 18 квадратных метров.

Специалист отметил, что самыми ликвидными на рынке считаются квартиры-студии из-за доступных цен и лучших условий жизни, чем в коммуналке.

«Причем есть хорошие студии с высокими потолками. Сейчас почти все застройщики делают около 50% студий в домах, они быстро расходятся», - подытожил он.

Ранее стало известно, что в Подмосковье продают рекордно маленькую квартиру, ее площадь составляет 6,6 квадратных метра.

