Эксперт по недвижимости объяснил популярность микроквартир
Квартиры небольшой площади покупают для получения прописки и гражданства, заявил «Радио 1» директор агентства недвижимости Александр Саяпин.
«Кто-то там, может быть, и живет. Например, трудовые мигранты живут в вагончиках на 6 человек, там условия намного хуже, так что для них такая квартира – очень привлекательный вариант», - сказал эксперт.
Он добавил, что в микроквартире нарушены все санитарные нормы, так как на человека положено минимум 18 квадратных метров.
Специалист отметил, что самыми ликвидными на рынке считаются квартиры-студии из-за доступных цен и лучших условий жизни, чем в коммуналке.
«Причем есть хорошие студии с высокими потолками. Сейчас почти все застройщики делают около 50% студий в домах, они быстро расходятся», - подытожил он.
Ранее стало известно, что в Подмосковье продают рекордно маленькую квартиру, ее площадь составляет 6,6 квадратных метра.
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