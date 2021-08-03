Эксперт напомнил переселенцам из ветхого жилья о праве на отказ

Переселенцы из ветхого жилья в Московской области имеют право отказаться от переезда, если предложенная жилплощадь не соответствует нормам по качеству или метражу, либо могут получить выкупную цену квартиры. Об этом сообщил руководитель центра «ЖКХ контроль» региона Валерий Мамчур.

«Переселение подразумевает несколько вариантов. И переезд на равнозначную жилплощадь – только один из них. Есть выкупная цена – и люди могут получить деньги, а дальше купить ту жилплощадь, которую им хочется – добавить или взять ипотеку. Так что варианты есть, и органы местного самоуправления должны делать предложения гражданам», – рассказал эксперт в эфире «Радио 1».

Мамчур добавил, что предложение о переезде администрация должна сделать не менее трёх раз, и ответ необходимо зафиксировать документально. Однако отказ от предлагаемой жилплощади должен быть мотивированным: например, метраж не соответствует имеющейся площади или жилье не соответствует санитарным нормам.

По словам эксперта, если администрация подала иск в суд о принудительном выселении, граждане могут заказать независимую экспертизу. При судебном разбирательстве её результаты будут учтены.

