Эксперимент с электронными правами стартовал во Владимирской области

Эксперимент с электронным водительским удостоверением стартовал во Владимирской области. С первого октября автомобилисты могут предъявлять инспектору QR-код. В случае остановки автомобиля инспектор отсканирует его, информирует Центр управления регионом.

Загрузить права в электронном виде можно в приложении «Госуслуги Авто». Как отмечает издание «Губерния», областное управление Госавтоинспекции совместно с региональной администрацией уже несколько лет проводит целенаправленную работу по переводу водителей транспортных средств на платформу Госуслуги.