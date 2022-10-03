Эксперимент с электронными правами стартовал во Владимирской области
Эксперимент с электронным водительским удостоверением стартовал во Владимирской области. С первого октября автомобилисты могут предъявлять инспектору QR-код. В случае остановки автомобиля инспектор отсканирует его, информирует Центр управления регионом.
Загрузить права в электронном виде можно в приложении «Госуслуги Авто». Как отмечает издание «Губерния», областное управление Госавтоинспекции совместно с региональной администрацией уже несколько лет проводит целенаправленную работу по переводу водителей транспортных средств на платформу Госуслуги.
Уже почти три четверти жителей Владимирской области с машинами имеют подтвержденную учетную запись. Такая опция позволяет спокойно и оперативно записаться на приём в регистрационные и экзаменационные отделения ГИБДД, вместо того, чтобы терять время в «живой» очереди.
Проект с электронным водительским удостоверением пока проводится в тестовом режиме. Соответствующие поправки в правила дорожного движения еще готовятся. Пока они не будут приняты, инспекторы имеют право требовать и обычные права.
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