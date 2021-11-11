Экс-замминистра просвещения Глушко назначен и.о. ректора Мордовского госуниверситета

Бывшего первого заместителя министра просвещения РФ Дмитрия Глушко назначили исполняющим обязанности ректора Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки.

На должность и.о. ректора МГТУ им. Баумана назначили Михаила Гордина

Отмечается, что Глушко назначен и.о. руководителя университета с 11 ноября.

«Приказ о назначении подписан министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым», — уточнили в Минобрнауки.

В прошлом году Глушко занимал пост замминистра просвещения, в 2021-м чиновник стал первым заместителем главы Минпросвещения. В мае Глушко перешел в Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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