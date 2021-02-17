Экс-губернатор Хабаровского края Ишаев получил условный срок за растрату
Замоскворецкий суд Москвы приговорил к условному сроку бывшего главу Хабаровского края Виктора Ишаева. Его обвинили в растрате 7,5 млн рублей НК «Роснефть».
Фигурантом этого дела также является экс-директор представительства «Роснефти» в Хабаровском крае Геннадий Кондратов. Ранее Ишаев назвал дело сфабрикованным, Кондратов же признал вину и попросил назначить ему условный срок.
Следствие считает, что речь идёт о растрате денежных средств нефтяной компании. Мошеннические схемы заключались в заключении по явно завышенным расценкам договоров по аренде помещения для представительства «Роснефти» в Хабаровском крае.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru