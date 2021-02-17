Экс-губернатор Хабаровского края Ишаев получил условный срок за растрату

Фигурантом этого дела также является экс-директор представительства «Роснефти» в Хабаровском крае Геннадий Кондратов. Ранее Ишаев назвал дело сфабрикованным, Кондратов же признал вину и попросил назначить ему условный срок.

Следствие считает, что речь идёт о растрате денежных средств нефтяной компании. Мошеннические схемы заключались в заключении по явно завышенным расценкам договоров по аренде помещения для представительства «Роснефти» в Хабаровском крае.

