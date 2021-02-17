Экс-губернатор Хабаровского края Ишаев получил условный срок за растрату

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к условному сроку бывшего главу Хабаровского края Виктора Ишаева. Его обвинили в растрате 7,5 млн рублей НК «Роснефть».

Обвинение экс-губернатору Ишаеву заменили на менее тяжкую статью

Фигурантом этого дела также является экс-директор представительства «Роснефти» в Хабаровском крае Геннадий Кондратов. Ранее Ишаев назвал дело сфабрикованным, Кондратов же признал вину и попросил назначить ему условный срок.

Следствие считает, что речь идёт о растрате денежных средств нефтяной компании. Мошеннические схемы заключались в заключении по явно завышенным расценкам договоров по аренде помещения для представительства «Роснефти» в Хабаровском крае.

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Фото: sledcom.ru
ТЕГИ:РастратаГубернаторХабаровский Край
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