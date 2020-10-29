Единый проездной для Москвы и Подмосковья введут в январе
В Московском регионе создаётся общая система оплаты проезда, которая будет введена в январе 2021 года. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Сейчас жители Москвы и Московской области используют разные проездные: жители столицы – «Тройку», жители области – «Стрелку». Предполагается, что с вводом новой системы появится единая карта, которая будет действовать для проезда по железным дорогам, на автобусах и в другом транспорте по всему столичному региону, передаёт телеканал «360».
Система оплаты проезда будет унифицирована в рамках совместной стратегии властей Москвы и Подмосковья. Столица и область совместно регулируют транспортные потоки, отметил со своей стороны мэр Москвы Сергей Собянин.
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