Единый проездной для Москвы и Подмосковья введут в январе

В Московском регионе создаётся общая система оплаты проезда, которая будет введена в январе 2021 года. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Сейчас жители Москвы и Московской области используют разные проездные: жители столицы – «Тройку», жители области – «Стрелку». Предполагается, что с вводом новой системы появится единая карта, которая будет действовать для проезда по железным дорогам, на автобусах и в другом транспорте по всему столичному региону, передаёт телеканал «360».

Система оплаты проезда будет унифицирована в рамках совместной стратегии властей Москвы и Подмосковья. Столица и область совместно регулируют транспортные потоки, отметил со своей стороны мэр Москвы Сергей Собянин.

