Дворец спорта в Самаре откроется после реконструкции 15 сентября

Дворец спорта в Самаре открывается в сентябре после глобальной реконструкции благодаря программе «Спорт – норма жизни» в рамках нацпроекта «Демография».

Дворец спорта строится на месте ледовой арены, построенной в 1966 году. Дворец был не только спортивной ареной, но прежде всего самым большим досуговым центром Самарской области, воплотившим в себе функции главной концертной площадки региона и катка с искусственным льдом. Здесь выступали Владимир Высоцкий и Алла Пугачева, здесь ковали свои будущие победы на льду звезды мирового фигурного катания Олег Протопопов и Людмила Белоусова. Здесь родилась знаменитая «Кумпарсита» Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова, ставшая эталоном танцев на льду.

«Мне приходилось принимать активное участие в том, чтобы сдвинуть реконструкцию самарского Дворца спорта с мертвой точки. Я очень надеюсь, что новая ледовая арена в Самаре станет местом проведения крупнейших всероссийских и международных турниров. Это еще больше поднимет статус нашего вида спорта в регионе», - отметил олимпийский чемпион по фигурному катанию, президент федерации фигурного катания России Александр Горшков.

В свою очередь, вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России Вера Богуш добавила, что уходящий в прошлое ледовый Дворец спорта останется в памяти как спортивный и культурный центр с большой историей.

«Сколько ярких страниц связано с тем, что происходило в его стенах на протяжении полувека. Чайковская приезжала в Куйбышев на протяжении десятка лет или даже больше. Из Киева — известная наставница Ангелина Старкова со своим мужем Юрием Циммерманом, основателем школы фигурного катания в Одессе. Знаменитая Галина Змиевская приезжала из Харькова. Она плотно познакомила меня с Людмилой Пахомовой, которая всегда очень тепло отзывалась о нашем городе. Пахомова поддержала нашу ведущую пару Елена Мадонова — Алексей Уличев, тренера Татьяну Левину, воспитавшую первую перспективную танцевальную пару Судаков — Карякина. Благодаря Пахомовой мы стали развивать танцы на льду», - вспоминает она.

Процесс реконструкции знакового спортивного объекта находится под личным контролем губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Внутри нового Дворца спорта будет размещаться большая ледовая арена, рассчитанная на 5 тысяч зрителей. Также предусмотрена возможность укладки специального паркетного покрытия на лед, благодаря которому здесь можно будет проводить разнообразные концерты и баскетбольные матчи. Планируется что на новой арене будет тренироваться и выступать баскетбольный клуб «Самара».

Дворец спорта предназначен для соревнований по хоккею, фигурному катанию, в том числе международного уровня, тренировочного процесса и всесторонней подготовки спортсменов по хоккею, фигурному катанию, кёрлингу, а также для проведения соревнований по другим видам спорта (художественная и спортивная гимнастика, баскетбол), проведения массовых выставочных, зрелищных и культурно-развлекательных мероприятий.

