Движение транспорта по Крымскому мосту остановили до утра 29 сентября
На Крымском мосту перекрыли движение автомобильного транспорта до утра пятницы. Об этом сообщается в оперативном Telegram-канале по обстановке на переправе.
Движение остановлено в четверг в 21:00 и будет вновь запущено в 6:00 29 сентября.
Автодорожную часть закрыли для проведения восстановительных работ. Водителей призвали планировать поездки и следить за информацией.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин 14 сентября заявил о готовности левой части Крымского моста к движению автомобилей. Он отметил, что восстановительные работы завершены раньше намеченного срока.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 17 июля атаковали Крымский мост двумя морскими беспилотниками. Автодорожная часть переправы получила повреждения, напоминает «Радиоточка НСН».
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