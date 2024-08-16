Движение поездов в Приморье прервано из-за отключения электричества
Движение пассажирских и грузовых поездов в Приморском крае временно прервано из-за массового отключения электроснабжения в регионе. Об этом информируют Российские железные дороги.
В связи с массовым энергосбоем отключились подстанции, которые питают железнодорожную инфраструктуру на участках Кругликово - Находка (875 километр) и Угловая - Владивосток (42 километр). Как уточнили в компании, произошло это в 10:15 по московскому времени.
В РЖД заверили, что принимают все необходимые меры и усилия для обеспечения безопасности пассажиров. Компенсационные варианты их доставки сейчас прорабатываются с администрацией региона.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Росавиация заявила, что на работе аэропорта Владивостока «Кневичи» авария не сказалась – он функционирует в штатном режиме. Массовые отключения света затронули юг Приморья, в том числе Владивосток, из-за замыкания в сети высокого напряжения на Лучегорской ГРЭС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru