Движение поездов в Приморье прервано из-за отключения электричества

В РЖД заверили, что принимают все необходимые меры и усилия для обеспечения безопасности пассажиров. Компенсационные варианты их доставки сейчас прорабатываются с администрацией региона.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Росавиация заявила, что на работе аэропорта Владивостока «Кневичи» авария не сказалась – он функционирует в штатном режиме. Массовые отключения света затронули юг Приморья, в том числе Владивосток, из-за замыкания в сети высокого напряжения на Лучегорской ГРЭС.

