Движение поездов по Крымскому мосту возобновили

Движение железнодорожного транспорта на Крымском мосту возобновлено. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

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Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что движение поездов на переправе возобновят до 9 часов утра, расписание будет нагоняться.

«В 8.50 запущено жд сообщение. Первые поезда прошли мост», — написал Крючков в своем Telegram-канале.

При этом советник рекомендовал туристам, путешествующим на автомобилях, выбирать альтернативный маршрут.

Ранее Аксенов сообщил о чрезвычайном происшествии на Крымском мосту в районе 145-ой опоры со стороны Кубани. Детали инцидента не приводились. Как заявили в Минтрансе, было повреждено дорожное полотно на пролетах моста, при этом конструкции пролетов остаются на опорах. Движение на переправе приостановили. Известно, что в результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области, пострадала их несовершеннолетняя дочь.

Как сообщили СМИ, Крымский мост могли атаковать водные дроны-беспилотники ВСУ. Позже Национальный антитеррористический комитет заявил, что удар по переправе нанесли два украинских беспилотных надводных аппарата, пишет RT.

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Фото: t.me/mkhusnullin
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