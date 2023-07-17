Движение поездов по Крымскому мосту возобновили
Движение железнодорожного транспорта на Крымском мосту возобновлено. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что движение поездов на переправе возобновят до 9 часов утра, расписание будет нагоняться.
«В 8.50 запущено жд сообщение. Первые поезда прошли мост», — написал Крючков в своем Telegram-канале.
При этом советник рекомендовал туристам, путешествующим на автомобилях, выбирать альтернативный маршрут.
Ранее Аксенов сообщил о чрезвычайном происшествии на Крымском мосту в районе 145-ой опоры со стороны Кубани. Детали инцидента не приводились. Как заявили в Минтрансе, было повреждено дорожное полотно на пролетах моста, при этом конструкции пролетов остаются на опорах. Движение на переправе приостановили. Известно, что в результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области, пострадала их несовершеннолетняя дочь.
Как сообщили СМИ, Крымский мост могли атаковать водные дроны-беспилотники ВСУ. Позже Национальный антитеррористический комитет заявил, что удар по переправе нанесли два украинских беспилотных надводных аппарата, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru