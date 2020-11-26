Движение по мосту на остров Русский снова отложили
Движение по мосту на остров Русский по Владивостоке планируется открыть 30 ноября. Власти вынуждены были закрыть сооружение 21 ноября из-за обледенения после прошедшего в регионе снежного циклона.
К очистке моста чиновники намерены привлечь альпинистов из других регионов Дальнего Востока, сообщили в пресс-службе правительства Приморья.
За сутки промышленные альпинисты убрали 150 тонн льда, еще около 1000 тонн остаются на конструкциях, сообщает «Интерфакс».
Сейчас попасть на остров Русский можно только паромом, на который из-за закрытия моста образовались многочасовые очереди.
Снежный циклон обрушился на Приморский край в ночь на 19 ноября. Он вызвал энерго- и теплоаварии, порывы каналов интернет-связи, перебои в движении общественного транспорта.
Часть жителей острова Русский уже неделю остаются без света. Для них развернуты полевые кухни, людям раздают газовые плиты и газовые баллоны.
Ранее во Владивостоке был введен режим ЧС, сообщает Ura.ru.
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