Движение по мосту на остров Русский снова отложили

Движение по мосту на остров Русский по Владивостоке планируется открыть 30 ноября. Власти вынуждены были закрыть сооружение 21 ноября из-за обледенения после прошедшего в регионе снежного циклона.

К очистке моста чиновники намерены привлечь альпинистов из других регионов Дальнего Востока, сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

За сутки промышленные альпинисты убрали 150 тонн льда, еще около 1000 тонн остаются на конструкциях, сообщает «Интерфакс».

Сейчас попасть на остров Русский можно только паромом, на который из-за закрытия моста образовались многочасовые очереди.