Жители острова Русский во Владивостоке шесть дней живут без света

Жители острова Русский во Владивостоке, которые оказались отрезаны от внешнего мира из-за закрытия вантового моста, шестые сутки остаются без электричества, сообщает РИА Новости.

Люди сами расчищают дворы от упавших деревьев и стоят в очередях, чтобы попасть на материк с помощью парома. На Русском живут несколько тысяч человек. Там отключили свет вечером 18 ноября из-за прошедшего циклона с ледяным дождём. Во многих домах на следующий день пропала вода и отопление.

Для оставшихся без электроснабжения жителей Владивостока организовали полевые кухни

На острове вдоль дорог лежат сотни метров оборванных проводов ЛЭП.

Ранее стало известно, что мост на остров Русский во Владивостоке будет закрыт до 25 ноября. Его закрыли 21 ноября из-за падения льда с вант. Обледенение образовалось после циклона. Сейчас людей и автомобили на материк доставляет паром.

В Приморье введен режим ЧС. До сих пор десятки тысяч жителей Владивостока и Артёма остаются без электричества.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЭлектричествоВладивосток
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