Жители острова Русский во Владивостоке шесть дней живут без света

На острове вдоль дорог лежат сотни метров оборванных проводов ЛЭП.

Ранее стало известно, что мост на остров Русский во Владивостоке будет закрыт до 25 ноября. Его закрыли 21 ноября из-за падения льда с вант. Обледенение образовалось после циклона. Сейчас людей и автомобили на материк доставляет паром.

В Приморье введен режим ЧС. До сих пор десятки тысяч жителей Владивостока и Артёма остаются без электричества.

