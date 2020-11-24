Жители острова Русский во Владивостоке шесть дней живут без света
Жители острова Русский во Владивостоке, которые оказались отрезаны от внешнего мира из-за закрытия вантового моста, шестые сутки остаются без электричества, сообщает РИА Новости.
Люди сами расчищают дворы от упавших деревьев и стоят в очередях, чтобы попасть на материк с помощью парома. На Русском живут несколько тысяч человек. Там отключили свет вечером 18 ноября из-за прошедшего циклона с ледяным дождём. Во многих домах на следующий день пропала вода и отопление.
На острове вдоль дорог лежат сотни метров оборванных проводов ЛЭП.
Ранее стало известно, что мост на остров Русский во Владивостоке будет закрыт до 25 ноября. Его закрыли 21 ноября из-за падения льда с вант. Обледенение образовалось после циклона. Сейчас людей и автомобили на материк доставляет паром.
В Приморье введен режим ЧС. До сих пор десятки тысяч жителей Владивостока и Артёма остаются без электричества.
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