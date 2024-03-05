Движение на перегоне Жигулевское море - Химзаводская под Самарой возобновили

Обнаруженный на железнодорожном перегоне в Самарской области предмет оказался неопасным, движение поездов на участке Жигулевское море - Химзаводская восстановили. Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Движение на ж/д перегоне в Самарской области приостановили из-за предмета на путях

Ранее на перегоне обнаружили посторонний предмет на путях, движение составов приостановили, напоминает RT.

«Специалисты провели обследование ... предмета и убедились в безопасности пропуска поездов на перегоне Жигулевское Море – Химзаводская», — указали в пресс-службе.

Отмечается, что поезда следуют своими маршрутами.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Железная ДорогаСамарская Область

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