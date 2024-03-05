Движение на перегоне Жигулевское море - Химзаводская под Самарой возобновили
5 марта 202412:43
Обнаруженный на железнодорожном перегоне в Самарской области предмет оказался неопасным, движение поездов на участке Жигулевское море - Химзаводская восстановили. Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.
Ранее на перегоне обнаружили посторонний предмет на путях, движение составов приостановили, напоминает RT.
«Специалисты провели обследование ... предмета и убедились в безопасности пропуска поездов на перегоне Жигулевское Море – Химзаводская», — указали в пресс-службе.
Отмечается, что поезда следуют своими маршрутами.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru