Движение на ж/д перегоне в Самарской области приостановили из-за предмета на путях
5 марта 202411:14
Движение поездов на перегоне Жигулевское Море - Химзаводская в Самарской области приостановили из-за постороннего предмета на путях. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги в своем Telegram-канале.
Уточняется, что на данный момент правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия на месте. Ожидаются задержки пассажирских и пригородных поездов.
Ранее после взрыва на железнодорожном мосту через реку Чапаевка в Самарской области возбудили дело о диверсии, напоминает «Радиоточка НСН».
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- Движение на ж/д перегоне в Самарской области приостановили из-за предмета на путях
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru