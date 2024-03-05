Движение на ж/д перегоне в Самарской области приостановили из-за предмета на путях

Движение поездов на перегоне Жигулевское Море - Химзаводская в Самарской области приостановили из-за постороннего предмета на путях. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги в своем Telegram-канале.

На железнодорожном перегоне под Самарой произошел взрыв

Уточняется, что на данный момент правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия на месте. Ожидаются задержки пассажирских и пригородных поездов.

Ранее после взрыва на железнодорожном мосту через реку Чапаевка в Самарской области возбудили дело о диверсии, напоминает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Самарская ОбластьЖелезная Дорога

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