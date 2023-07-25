Движение морского транспорта остановлено в Севастополе

Движение парома и катеров в бухте Севастополя временно не осуществляется. Об этом информирует государственное казённое учреждение «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя».

Что вызвало приостановку рейсов пассажирского водного транспорта не уточняется. Дополнительные данные о работе морского транспорта в Севастополе обещают распространить позднее.

Ранее движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту было возобновлено в обоих направлениях в реверсивном варианте, напоминает RT.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», днём ранее Минобороны РФ сообщило о ликвидации 17 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, которые пытались атаковать объекты в Крыму.

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Фото: sev.gov.ru
ТЕГИ:ПаромТранспортСевастополь

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