Движение морского транспорта остановлено в Севастополе
Движение парома и катеров в бухте Севастополя временно не осуществляется. Об этом информирует государственное казённое учреждение «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя».
Что вызвало приостановку рейсов пассажирского водного транспорта не уточняется. Дополнительные данные о работе морского транспорта в Севастополе обещают распространить позднее.
Ранее движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту было возобновлено в обоих направлениях в реверсивном варианте, напоминает RT.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», днём ранее Минобороны РФ сообщило о ликвидации 17 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, которые пытались атаковать объекты в Крыму.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru