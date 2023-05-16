Два медицинских объекта введут в эксплуатацию в Москве до конца года

На юго-западе Москвы до конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию два медицинских объекта, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В частности, готовится к вводу в эксплуатацию подстанция скорой медицинской помощи, рассчитанная на 20 мест, а также консультативно-диагностический центр с поликлиникой на территории больницы №64. Готовность второго объекта на сегодняшний день превысила 80%, отметил Загрутдинов.

Здание будет оснащено зонами лучевой и функциональной диагностик, эндоскопией, дневным стационаром на десять коек, зоной реабилитации, аптекой и другими отсеками.

Для врачей и медсестер в поликлинике будут оборудованы комнаты отдыха и психологической разгрузки, а рабочие кабинеты обставят эргономичной мебелью для максимально комфортной работы.

Самые востребованные кабинеты будут расположены на первых этажах, административные – на верхних. Для удобства пациентов также будут организованы зоны ожидания с кондиционерами, кулерами, телевизорами, диванами и креслами.

