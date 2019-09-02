«Дожимать» ситуацию в Иркутской области велел Мутко президент Путин

Президент побывал в двух школах, восстановленных после паводка. Вице-премьер Виталий Мутко рассказал, что из 18 школ, которые попали в зону подтопления, восстановлены 15. Учеников трех остальных на специально переданных городу автобусах развозят на учебу в работающие школы. На решение точечных вопросов с жильем в пострадавшем регионе будут, по словам Мутко, направлены около 1 млрд рублей. В том же Тулуне восстановлению не подлежит целый ряд домов, - доложил вице-премьер.

Предыдущий приезд Владимира Путина в Тулун 19 июля запомнился крепким разносом чиновников, ответственных за ликвидацию последствий паводка. Не обошлось без замечаний и на этот раз. Путин отметил большое количество волокиты и управленческих сбоев, сохраняется много острых вопросов. В частности, про обеспечение жильем людей из пострадавших от паводка районов (а крова лишились более 17 тысяч человек, - напомнил глава государства). Эта проблема решается очень медленно, - считает президент. При том, что деньги, по его словам, региону поступили. Режим ЧС в зоне наводнения в Иркутской области будет сохранен до тех пор, пока не будет полностью построено новое жилье для всех, кто его лишился, - заверил он.

Наибольший ущерб наводнением, случившимся в Иркутской области в конце июня, был нанесен городам Тулун и Нижнеудинск. Их главам сегодня досталось персонально. Мэр Тулуна Юрий Карих не стал говорить президенту о проблемах и их решении, а ограничился благодарностями в адрес главы государства. «Мы собрались не для того, чтобы друг друга хвалить», - ответил ему Путин. Мэр Нижнеудинска Александр Путов и вовсе был заподозрен в некомпетентности. Путин напомнил о неоплаченных работах по ликвидации последствий паводка: «Мы деньги перечислили в полном объеме, все, что нужно было, все зафиксировали вместе с МЧС (...) Это явное проявление некомпетентности», — заявил Путин.

Все выплаты пострадавшим от наводнения должны быть завершены оперативно и в полном объеме, - предупредил Владимир Путин на совещании после объезда Тулуна. Вице-премьер Виталий Мутко сообщил, что ко 10 августа была завершена работа по составлению списка пострадавших – их 46 тысяч. Первоначальные выплаты в 10 тысяч рублей получили все, но есть и некоторые жалобы, - признал зампред правительства, что не помешало ему назвать эту задачу «в основном выполненной».

«Не в основном, а каждому - вот это чрезвычайно важно», - поправил его президент. По словам Путина, он знает Мутко как человека, способного «дожимать» ситуацию: «И здесь нужно довести до конца», - сказал глава государства.

