Дожди в столичном регионе затянутся до конца недели

Дожди в Москве будут идти до конца недели. Такой неутешительный прогноз сделала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова. При этом, она отметила, что такая расстановка сил вполне соответствует характеру осени.

«Летом у нас атмосфера тепла, прогревшаяся, она в себя впитала очень много воды из-за очень высокой температуры. Осенью температура понижается, солнце уходит, и атмосфера избавляется от этой воды», — заявила специалист.

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В свою очередь, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что погода в столице в ближайшее время будет холодной, ветреной и дождливой. Она отметила, что температура в столичном регионе будет ниже нормы на четыре градуса – к концу недели достигнет 10 градусов. При этом, будет довольно сильный ветер, порывы которого местами будут достигать 10 м/с.

Позднякова также рассказала, что потепления можно ждать только к последней пятидневке сентября, когда воздух может прогреться до +15...+16 градусов.

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ФОТО: pixabay.com
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