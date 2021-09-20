Дожди в столичном регионе затянутся до конца недели

Дожди в Москве будут идти до конца недели. Такой неутешительный прогноз сделала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова. При этом, она отметила, что такая расстановка сил вполне соответствует характеру осени.

«Летом у нас атмосфера тепла, прогревшаяся, она в себя впитала очень много воды из-за очень высокой температуры. Осенью температура понижается, солнце уходит, и атмосфера избавляется от этой воды», — заявила специалист.