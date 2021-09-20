Почти 20 процентов месячной нормы осадков выпало в Москве

Он отметил, что наибольшее количество осадков было зафиксировано в Кашире - 25 миллиметров, в Коломне, Серпухове и Немчиновке - по 22 миллиметра, в Можайске - 23.

Синоптик уточнил, что в Москве за ночь выпало 12 миллиметров, что при норме для сентября 68 миллиметров, составляет чуть менее 20%.

Гидрометцентр прогнозирует в понедельник в столице до +5...+7 градусов. Погода ожидается облачной, с дождем, в Московской области местами сильным, передает RT.



