Почти 20 процентов месячной нормы осадков выпало в Москве

Порядка 20% месячной нормы осадков выпало в Москве в ночь на понедельник, 20 сентярбря. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

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Он отметил, что наибольшее количество осадков было зафиксировано в Кашире - 25 миллиметров, в Коломне, Серпухове и Немчиновке - по 22 миллиметра, в Можайске - 23.

Синоптик уточнил, что в Москве за ночь выпало 12 миллиметров, что при норме для сентября 68 миллиметров, составляет чуть менее 20%.

Гидрометцентр прогнозирует в понедельник в столице до +5...+7 градусов. Погода ожидается облачной, с дождем, в Московской области местами сильным, передает RT.


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Фото: mos.ru
ТЕГИ:Погода В Москве
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