Досрочные выборы губернатора Пензенской области пройдут 19 сентября

Досрочные выборы губернатора Пензенской области пройдут 19 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена ЦИК России Евгения Шевченко.

Пензенский «пирог с казенной начинкою»

Российский лидер Владимир Путин ранее уволил подозреваемого в мошенничестве губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия. Кроме экс-губернатора, по делу о взяточничестве в размере около 31 млн рублей задержаны еще пять человек.

19 сентября является единым днем голосования. Шевченко напомнил, что напрямую выбирать глав будут в девяти регионах, еще в трех субъектах федерации избирать губернаторов будут депутаты.

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ФОТО:pnzreg.ru
ТЕГИ:ВзяткаВыборыГубернаторПензенская Область
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