Досрочные выборы губернатора Пензенской области пройдут 19 сентября

Российский лидер Владимир Путин ранее уволил подозреваемого в мошенничестве губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия. Кроме экс-губернатора, по делу о взяточничестве в размере около 31 млн рублей задержаны еще пять человек.

19 сентября является единым днем голосования. Шевченко напомнил, что напрямую выбирать глав будут в девяти регионах, еще в трех субъектах федерации избирать губернаторов будут депутаты.

