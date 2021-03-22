Пензенский «пирог с казенной начинкою»

Губернатор Пензенской области заключен под арест на два месяца. Такое решение вынес Басманный суд Москвы в отношении Ивана Белозерцева, которому предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки. Белозерцев был задержан сотрудниками Следственного комитета, МВД и Росгвардии в воскресенье, 21 марта. Следствие считает, что в течение 2020 года основатель группы фармацевтических компаний «Биотэк», бывший сенатор и продюсер Николая Баскова Борис Шпигель, а также его топ-менеджеры передали губернатору деньги и ценности на сумму более 31 млн рублей. Оный Шпигель также задержан. По данным РБК, при обыске у губернатора нашли более 300 млн руб. наличными.

Взятки губернатору, как утверждает СКР, передавались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на лекарственные препараты и другие изделия медицинского назначения, закупаемые за счет бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области. В деле фигурирует ОАО «Фармация», глава которого Антон Колосков входит в число предполагаемых взяткодателей. С 2015 года (когда Белозерцев и стал губернатором) областной онкологический диспансер закупил у компании лекарственные препараты на 2,1 млрд рублей, Пензенский областной клинический центр специализированных видов медпомощи – на 692,2 млн рублей, Пензенский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики — на 654,5 млн рублей. К заказчикам «Фармации» относится и минздрав Пензенской области: с 2015 по 2021 год компания выполнила 63 контракта на 302,8 млн руб. У правоохранительных органов есть также подозрения, что лекарства для пензенских больниц покупались по завышенным ценам.

Но, по большому счету, что в пензенской истории нового?

«Во всех странах железные дороги для передвижения служат, а у нас сверх того и для воровства».

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин знал, о чем говорил – за борьбу со всем этим его из вице-губернаторов и подвинули. Однако ж он и представить не мог, сколько таких «железных дорог» навыдумывают чиновные люди в постиндустриальной России. Чем, например, фармрынок хуже щедринских железных дорог?

А строительство? - Вспомним бывшего сахалинского губернатора Хорошавина…

А лес? – Кировская область, Белых…

«Есть легионы сорванцов, у которых на языке «государство», а в мыслях – пирог с казенной начинкою».

