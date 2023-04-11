Дом с контрастным фасадом построили по программе реновации на юге Москвы

Строители в рамках программы реновации ввели в эксплуатацию здание с контрастным фасадом в районе Донской (ЮАО). Новый дом расположен по адресу: Севастопольский проспект, дом 7/6, корпус 1, в шаговой доступности от станции «Крымская» МЦК. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Фасад односекционной новостройки с одноуровневым подземным паркингом облицован фиброцементными панелями бело-серого и желтого цветов. Такой контраст позволил новому зданию органично смотреться рядом с близлежащими домами и вместе с тем выделяться среди них.

Из 264 квартир (222 однокомнатных и 42 двухкомнатных) две приспособлены для маломобильных людей — в них увеличена ширина коридоров и дверных проемов, а также установлена специальная сантехника. Кроме того, в каждой квартире имеются остекленные лоджии, а улучшенная отделка помещений соответствует московским стандартам реновации.

На нежилом первом этаже расположатся объекты коммерческого, социального и культурного назначения. В жилой части находятся лифтовой холл, колясочные, почтовые ящики, кладовая для уборочного инвентаря и технические помещения.

Вход в здание и пол первого этажа выполнены на уровне поверхности земли. Благодаря этому маломобильные граждане и родители с колясками могут легко попасть в подъезд. А плитка с шероховатой поверхностью защитит от скольжения в любое время года.

Дом оборудован системами охраны входа в здание, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Также в здании предусмотрены пожарная сигнализация и видеонаблюдение.

