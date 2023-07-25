Дом причта храма Христа Спасителя отреставрируют и приспособят под жилье

Дом причта (церковнослужителей) храма Христа Спасителя к 2027 году отреставрируют и приспособят под современное использование. Такие сроки назвал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Работы на объекте культурного наследия в Соймоновском проезде уже стартуют. Помещения причта расположены в бывшем жилом доме. В 1968 году они были переоборудованы под административные цели, в 1990 годы несколько раз проводилась серьёзная реконструкция.

Теперь предстоит восстановить первоначальный вид объекта. Для этого застройщик уже провёл все требуемые изыскания, подготовил и согласовал документацию.

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Квартиры будут обустроены на втором и третьем мансардных этажах. На цокольном этаже расположатся площади под магазины, офисы и заведения общепита. Предусмотрено также двухуровневое подземное пространство под паркинг и помещения инженерно-технического обслуживания.

Проект будет осуществлён в рамках программы комплексного обустройства и развития центральной части российской столицы на базе программы «Градостроительная политика», утверждённой ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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