Дом причта храма Христа Спасителя отреставрируют и приспособят под жилье

Дом причта (церковнослужителей) храма Христа Спасителя к 2027 году отреставрируют и приспособят под современное использование. Такие сроки назвал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Работы на объекте культурного наследия в Соймоновском проезде уже стартуют. Помещения причта расположены в бывшем жилом доме. В 1968 году они были переоборудованы под административные цели, в 1990 годы несколько раз проводилась серьёзная реконструкция.

Теперь предстоит восстановить первоначальный вид объекта. Для этого застройщик уже провёл все требуемые изыскания, подготовил и согласовал документацию.