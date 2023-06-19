До восьми выросло число раненых при обстрелах ВСУ Белгородской области
Не менее восьми человек, по последним данным, пострадали за минувшие сутки в Белгородской области при обстрелах с территории Украины. Такие данные обнародовал губернатор Вячеслав Гладков.
Так, по городу Валуйки за воскресенье, 19 июня было зафиксировано 40 прилётов артиллерийских снарядов и 14 снарядов реактивной системы залпового огня «Град». Среди раненых есть ребенок. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», у него сломана ключица. Повреждены пять многоквартирных домов и четыре частных.
В Волоконовском районе Белгородчины за сутки зафиксировано 55 прилетов. Там никто не пострадал. В Грайворонском городском округе по селу Козинка выпущено 15 минометных снарядов. Под обстрел попал и Шебекинский городской округ. Там также обошлось без пострадавших.
Уже сегодня утром Вооруженные силы Украины обстреляли хутор Балки Шебекинского округа. Пострадавших нет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Бангладеш подала заявку на вступление в БРИКС
- Си Цзиньпин выразил надежду, что визит Блинкена поможет улучшить отношения с США
- Концерт Лепса отменили в Казахстане
- До восьми выросло число раненых при обстрелах ВСУ Белгородской области
- В Германии призвали распустить Евросоюз
- Под Ярославлем нашли тело младшего брата основателя Cream Soda Дмитрия Свиргунова
- СМИ: В Крыму взорвался автомобиль с помощником вице-премьера Запорожья
- В Минтрансе согласились рассмотреть возможность строительства ВСМ до Минска
- «Ты шут, а не мессия»: Павел Воля о начале конца юмора
- Си Цзиньпин принял главу Госдепа Блинкена в Пекине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru