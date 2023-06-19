До восьми выросло число раненых при обстрелах ВСУ Белгородской области

Не менее восьми человек, по последним данным, пострадали за минувшие сутки в Белгородской области при обстрелах с территории Украины. Такие данные обнародовал губернатор Вячеслав Гладков.

Так, по городу Валуйки за воскресенье, 19 июня было зафиксировано 40 прилётов артиллерийских снарядов и 14 снарядов реактивной системы залпового огня «Град». Среди раненых есть ребенок. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», у него сломана ключица. Повреждены пять многоквартирных домов и четыре частных.

В Волоконовском районе Белгородчины за сутки зафиксировано 55 прилетов. Там никто не пострадал. В Грайворонском городском округе по селу Козинка выпущено 15 минометных снарядов. Под обстрел попал и Шебекинский городской округ. Там также обошлось без пострадавших.

Уже сегодня утром Вооруженные силы Украины обстреляли хутор Балки Шебекинского округа. Пострадавших нет.

