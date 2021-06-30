До конца года газ проведут в 40 тысяч домов в Подмосковье

В программу бесплатной газификации в Московской области вошли 110 тысяч домовладений. Планируется, что конца 2021 года газ проведут в 40 тысяч домов, сообщил «Радио 1» генеральный директор Мособлгаза Игорь Баранов.

По его словам, в результате почти 300 тысяч жителей Подмосковья воспользуются услугой социальной догазификации. Баранов отметил, что Мособлгаз уже приступил к выполнению задачи, которую ранее поставил президент РФ Владимир Путин.