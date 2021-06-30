До конца года газ проведут в 40 тысяч домов в Подмосковье
В программу бесплатной газификации в Московской области вошли 110 тысяч домовладений. Планируется, что конца 2021 года газ проведут в 40 тысяч домов, сообщил «Радио 1» генеральный директор Мособлгаза Игорь Баранов.
По его словам, в результате почти 300 тысяч жителей Подмосковья воспользуются услугой социальной догазификации. Баранов отметил, что Мособлгаз уже приступил к выполнению задачи, которую ранее поставил президент РФ Владимир Путин.
На данный момент бесплатно газифицированы уже 219 домовладений.
Ранее президент России пояснил, что граждане не должны платить за газификацию загородных домов, если газ проведён в населённый пункт. На участие в программе социальной догазификации могут претендовать домохозяйства, расположенные на участке не далее 200 метров от газораспределительной сети.
Президент России Владимир Путин в среду в ходе прямой линии разъяснил, какая часть газификации домовладений россиян будет осуществляться за счет государства, а какая – за счет собственников.
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