«До забора – бесплатно». Путин разъяснил, за чей счет проводится газификация домовладений

Президент России Владимир Путин разъяснил, какая часть газификации домовладений россиян будет осуществляться за счет государства, а какая – за счет собственников.

«От магистральной трубы до домовладения труба должна быть проложена бесплатно - или за счет «Газпрома», или за счет организаций, которые руководят этим хозяйством в республиках. До забора – бесплатно. Все, что внутри домовладения, – за деньги собственника. Но и здесь есть некоторые идеи с тем, чтобы сделали единый договор. Чтобы все, что связано с обустройством участка, делали по единому плану в рамках централизованных, а значит – по пониженным ценам, закупок», - сказал Путин в среду в ходе Прямой линии.

По его словам, стоимость подведения газовой трубы от магистрали до забора может варьироваться от 100 тысяч до 1 миллиона рублей, однако граждан это касаться не должно.

«Все, что связано с подведением трубы до забора вашего домовладения, должно быть сделано бесплатно, ни за какие 200, 300 или 100 тысяч рублей. В некоторых местах, может, это и миллион будет стоить. Но это не должно вас касаться», - подчеркнул глава государства, отвечая на соответствующий вопрос женщины из Карачаево-Черкесской республики.

