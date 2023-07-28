До 1,2 млн кв м жилья по реновации будет введено в Москве в 2023 году

Несколько десятков домов будет введено в строй до конца года в рамках программы реновации жилья в Москве. Общая площадь новых квартир составит порядка 1,2 миллиона квадратным метров, сообщил заместитель мэра российской столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, данные показатели в дальнейшем будут расти. Сейчас в мегаполисе ежегодно возводится до одного миллиона квадратных метров жилья по реновации. По оценке Бочкарёва, реализация программы даёт возможность сформировать качественное городское пространство с востребованной инфраструктурой в шаговой доступности.

Технологии информационного моделирования позволят ускорить программу реновации

Заммэра также акцентировал внимание на популярность и доверие, которыми пользуется программа среди горожан. Это во многом объясняется тем, что город строго выполняет все взятые на себя обязательства по параметрам реновации, включая районированность и качества самих квартир.

Ознакомиться с ходом программы реновации визуально можно на Гоголевском бульваре. Там до конца июля проходит тематическая фотовыставка «Москва – территория комфорта». В экспозиции представлены примеры строительства социальной инфраструктуры, нестандартные проекты в сфере недвижимости.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
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