До 1,2 млн кв м жилья по реновации будет введено в Москве в 2023 году

Несколько десятков домов будет введено в строй до конца года в рамках программы реновации жилья в Москве. Общая площадь новых квартир составит порядка 1,2 миллиона квадратным метров, сообщил заместитель мэра российской столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, данные показатели в дальнейшем будут расти. Сейчас в мегаполисе ежегодно возводится до одного миллиона квадратных метров жилья по реновации. По оценке Бочкарёва, реализация программы даёт возможность сформировать качественное городское пространство с востребованной инфраструктурой в шаговой доступности.