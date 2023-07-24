Технологии информационного моделирования позволят ускорить программу реновации

Технологии информационного моделирования (ТИМ) дадут возможность сократить сроки возведения жилья и переезда участников Программы реновации. На это обратил внимание заместитель мэра российской столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Он уточнил, что экспертизу с использованием вышеозначенной технологии уже прошли 24 проекта домов в рамках программы реновации жилья. На данный момент возводятся уже семь корпусов с задействованием такого подхода.

Первый дом, возведённый по реновации с применением ТИМ-технологий, ввели в эксплуатацию в районе Метрогородок на востоке мегаполиса. Новостройка состоит из двух корпусов. Квартиры там будут предоставлены двум с лишним тысячам москвичей. В общей сложности сейчас в Москве проектируются и строятся с применением ТИМ около 200 различных объектов.

Глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов анонсировал перевод на полную автоматизацию в дальнейшем процесса проектирования. Суть ТИМ заключается в создании цифровой информационной модели будущего объекта с полной информацией о нём.

