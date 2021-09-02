Для наблюдения за ходом капремонта в Подмосковье установили около 300 видеокамер

Жители Подмосковья смогут наблюдать за ходом работ по капитальному ремонту в режиме реального времени. Для эти х целей в регионе установили 300 видеокамер, сообщает пресс-служба МинЖКХ Московской области.

В свою очередь, министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский добавил, что цифровые технологии вывели общественный контроль на новый уровень, теперь каждый региональный житель из любой точки мира может увидеть, как протекают работы в его доме. Велиховский также отметил, что установка камер видеонаблюдения является обязательным условием для всех подрядных организаций при работах по капитальному ремонту кровель и фасадов в Московской области, сообщает «Радио 1».

Добавим, ознакомиться с списком адресов, где установлены камеры, можно на портале Фонда капитального ремонта Московской области в разделе «Карта».