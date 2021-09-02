Для наблюдения за ходом капремонта в Подмосковье установили около 300 видеокамер
Жители Подмосковья смогут наблюдать за ходом работ по капитальному ремонту в режиме реального времени. Для эти х целей в регионе установили 300 видеокамер, сообщает пресс-служба МинЖКХ Московской области.
В свою очередь, министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский добавил, что цифровые технологии вывели общественный контроль на новый уровень, теперь каждый региональный житель из любой точки мира может увидеть, как протекают работы в его доме. Велиховский также отметил, что установка камер видеонаблюдения является обязательным условием для всех подрядных организаций при работах по капитальному ремонту кровель и фасадов в Московской области, сообщает «Радио 1».
Добавим, ознакомиться с списком адресов, где установлены камеры, можно на портале Фонда капитального ремонта Московской области в разделе «Карта».
Между тем, в августе губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что Подмосковье подготовило список школ, которые примут участие в президентской программе капитального ремонта.
«Огромный запрос на капитальный ремонт школ. У нас готовы заявки. Капитальный ремонт – это, по сути новая школа и по форме, и по содержанию», - заявил глава региона.
По мнению губернатора, в области старые школьные постройки сохраняются в достойном виде в основном благодаря педагогическому составу, однако на сельских территориях школам нужен дополнительный уход.
Воробьев подчеркнул, что программа очень важна для региона. При этом губернатор пообещал, что руководство будет следить за реальным качеством ремонта.
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