Минпросвещения подтвердило отмену базового ЕГЭ по математике в 2021 году

Единый государственный экзамен базового уровня по математике в этом году полностью отменяется. Это подтвердил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Кроме того, по его словам, в 9-х классах школ аттестаты будут выдаваться на основе результатов только двух обязательных предметов — русского языка и математики, передают «Известия».

Ранее было объявлено, что ЕГЭ в России в текущем году будет проводиться с 31 мая по 2 июля. Дополнительный период - с 12 по 17 июля. Досрочный период отменён в связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.

Выпускникам школ в 2021 году, которые не будут поступать в высшие учебные заведения, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике.



