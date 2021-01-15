Минпросвещения подтвердило отмену базового ЕГЭ по математике в 2021 году
Единый государственный экзамен базового уровня по математике в этом году полностью отменяется. Это подтвердил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.
Кроме того, по его словам, в 9-х классах школ аттестаты будут выдаваться на основе результатов только двух обязательных предметов — русского языка и математики, передают «Известия».
Ранее было объявлено, что ЕГЭ в России в текущем году будет проводиться с 31 мая по 2 июля. Дополнительный период - с 12 по 17 июля. Досрочный период отменён в связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.
Выпускникам школ в 2021 году, которые не будут поступать в высшие учебные заведения, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике.
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