Для московских лыжников создадут базу у «Битцевского леса»

На границе «Битцевского леса» появится современная лыжная база. Как сообщил заместитель руководителя департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников, работы проведут в рамках программы по сохранению и восстановлению природно-исторического парка, они не затронут границы особо охраняемой природной территории.

По словам Мельникова, лыжная база с этой стороны «Битцевского леса» на юге Москвы была очень популярным местом проведения спортивных мероприятий ещё в советские времена. Он отметил, что базу назвали в честь располагавшегося здесь совхоза «Красный Маяк».

Тогда на этих трассах проводили районные соревнования, сдавали нормы ГТО и студенческие зачёты по физкультуре. Особую известность база получила в 1980-х годах: на протяжении нескольких лет здесь проводили «Лыжню России». «Со временем она пришла в запустение, в середине 1990-х годов её закрыли, а в 2014 году и вовсе снесли», — напомнил замглавы департамента капремонта Москвы.

Он также отметил, что идею возродить лыжную базу предложили жители района Чертаново Центральное, которые обратились с этой просьбой в префектуру округа. Под размещение базы подобрали более гектара земли недалеко от места, где она находилась в прошлом. Спортивный объект займет территорию гаражного комплекса.

Мельников подчеркнул, что для проведения спортивного досуга и соревнований здесь создадут всю необходимую инфраструктуру. В частности, в павильоне базы расположатся не только прокат, гардероб, туалеты, место для ремонта спортивного инвентаря и технические помещения, но и учебные классы. На территории базы планируется разместить отдельно стоящий киоск и туалеты, а также навес со скамейками для переодевания.

С территории лыжной базы предусмотрен выход на кольцевые маршруты для спортсменов разного уровня подготовки. Протяженность трасс составляет 1,6 км, 4,2 км и 22 км. Они предназначены как для классического, так и для конькового хода, отметил Мельников. Летом этот спортивный объект планируется использовать для проката велосипедов и роликов, в павильоне можно будет проводить занятия по экотуризму и экопросвещению. Территорию дополнительно озеленят местными видами растений, 20 из 30 деревьев высадят на новой большой открытой парковке.

