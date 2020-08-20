Власти Новосибирской области проверили выполнение наказов избирателей

Гости побывали в Убинской средней школе №2, отметившей в этом году свое 40-летие. В год своего юбилея школа преобразилась – проведено благоустройство территории, в рамках исполнения наказов депутатам заксобрания шестого созыва и программы «Школьная кровля» выполняются работы по частичной замене кровли здания на почти 2 миллиона рублей.

Руководителей региона и депутатов местные жители также пригласили в село Раисино, в средней школе которого с сентября начинает работу Центр образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста», показали фельдшерско-акушерский пункт, сельский Дом культуры.

Отмечается, что за последние три года райцентр получил три спортивных объекта: лыжную базу «Метелица», крытую хоккейную площадку «Арена Спорт» и многофункциональный игровой зал «Атлет», введенный в эксплуатацию в этом году. Здание, где дети и взрослые могут заниматься волейболом, баскетболом, мини-футболом, борьбой, построено по наказам жителей депутатам заксобрания.

«Спортивное ядро, которое создано в Убинском за последнее время, - результат исполнения наказов избирателей. Это три объекта, в том числе многофункциональный спортивный зал, о котором Убинка мечтала все годы, с советской власти, но которые не могла себе позволить. А сейчас за довольно бюджетные возможности – 24 миллиона рублей создан физкультурно-оздоровительный комплекс, где можно заниматься всеми видами спорта, которые развиты в Убинке. В мечтах у нас есть и другие объекты, не только в райцентре, но в муниципалитетах, это все развивается», - отметил депутат Морозов.

Депутат высказал благодарность губернатору области Травникову и председателю заксобрания Андрею Шимкиву за поддержку наказов избирателей. «Все сегодняшние встречи проходят под этим знаком, знаком новых наказов, новых программ, которые будут приняты. Люди, конечно, хотят и новые спортивные учреждения, и современное здравоохранение, и дорог качественных, и интернета - все, что в комплексе составляет сельский образ жизни», - подчеркнул парламентарий.

Депутат Гайдук в свою очередь отметил, что спортивные объекты строятся не только в райцентре, но и в селах района. «Мы побывали там сегодня, увидели площадки с мягким покрытием, где можно играть летом, заниматься любыми видами спорта. В населенных пунктах тоже идет строительство – и спортивные, и культурные объекты. На территории района за последние пять лет сделано очень многое. Везде идут ремонты культурных объектов – начиная с крыш, окон, и заканчивая оборудованием залов. Все идет в комплексе! Развитие инфраструктуры, спорта, культуры необходимо, чтобы продолжалась жизнь небольших сел, чтоб молодежь не уезжала в город. Надо здесь, в селе, создавать условия для комфортной жизни», - заявил парламентарий.

Спикер заксобрания Шимкив заметил, что Убинский район – пример того, как исполнение наказов жителей реально влияет на изменение качества жизни на территории.

«Очень радует, как исполняются наказы по 8 избирательному округу, в частности по Убинскому району. На этой территории у нас опытнейшие депутаты. То, что мы сегодня увидели, это показатели того, как работает закон о наказах. В Убинском районе выполнение наказов составляет 80-85%, в среднем по области – 75% по всем депутатам. Мы наглядно увидели и спортивные сооружения, и благоустройство, ремонт памятников. Мы открыли красивейший вокзал. Это все в комплексе. Наказы – это своего рода ориентиры развития сельских территорий», - убежден Шимкив.

